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«Манчестер Сити» объявил о переходе Канселу в «Аль-Хиляль»

«Манчестер Сити» объявил о переходе 30-летнего защитника Жоау Канселу в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Источник: Getty Images

Контракт клуба с футболистом рассчитан до 2027 года.

В прошедшем сезоне защитник выступал в составе «Барселоны» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.