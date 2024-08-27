«Манчестер Сити» объявил о переходе Канселу в «Аль-Хиляль»

Контракт клуба с футболистом рассчитан до 2027 года.
В прошедшем сезоне защитник выступал в составе «Барселоны» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.
«Манчестер Сити» объявил о переходе 30-летнего защитника Жоау Канселу в саудовский клуб «Аль-Хиляль».
Контракт клуба с футболистом рассчитан до 2027 года.
В прошедшем сезоне защитник выступал в составе «Барселоны» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.