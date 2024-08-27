Грузинский вратарь Мамардашвили отказался от €45 млн за три сезона в Саудовской Аравии ради перехода в «Ливерпуль»

В аккаунте Geo Team, специализирующемся на трансферах грузинских футболистов, отмечается, что «Аль-Иттихад» предлагал Мамардашвили €45 млн за три сезона. Вратарь отказал, так как хотел продолжить карьеру только в топ-клубе Европы.