Грузинский вратарь Мамардашвили отказался от €45 млн за три сезона в Саудовской Аравии ради перехода в «Ливерпуль»

Во вторник «Ливерпуль» объявил о приобретении Мамардашвили. Нынешний сезон 23-летний голкипер доиграет «Валенсии», а следующим летом он присоединится к клубу АПЛ.
В аккаунте Geo Team, специализирующемся на трансферах грузинских футболистов, отмечается, что «Аль-Иттихад» предлагал Мамардашвили €45 млн за три сезона. Вратарь отказал, так как хотел продолжить карьеру только в топ-клубе Европы.
По данным инсайдеров, трансфер Мамардашвили обошелся мерсисайдцам в €35 млн. Сам футболист заключил контракт с клубом до 2030 года. Его зарплата, предположительно, составит €4 млн в год.