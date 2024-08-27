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Грузинский вратарь Мамардашвили отказался от €45 млн за три сезона в Саудовской Аравии ради перехода в «Ливерпуль»

Саудовский «Аль-Иттихад» был единственным клубом, который предложил €35 млн «Валенсии» за вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили до «Ливерпуля».

Источник: Getty Images

Во вторник «Ливерпуль» объявил о приобретении Мамардашвили. Нынешний сезон 23-летний голкипер доиграет «Валенсии», а следующим летом он присоединится к клубу АПЛ.

В аккаунте Geo Team, специализирующемся на трансферах грузинских футболистов, отмечается, что «Аль-Иттихад» предлагал Мамардашвили €45 млн за три сезона. Вратарь отказал, так как хотел продолжить карьеру только в топ-клубе Европы.

По данным инсайдеров, трансфер Мамардашвили обошелся мерсисайдцам в €35 млн. Сам футболист заключил контракт с клубом до 2030 года. Его зарплата, предположительно, составит €4 млн в год.