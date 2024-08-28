Герой Грузии на Евро — первый новичок «Ливерпуля» Слота! Но играть там не будет

«Когда слышишь о зарплатах, которые другие игроки получают за игру в Саудовской Аравии, тебя это немного привлекает, — сказал в недавнем интервью Алисон. — Это нормально, однако дело никогда не доходило до того, чтобы я начинал обсуждение заработной платы. У меня контракт с “Ливерпулем”, и я хочу отработать его или заключить новый. Если в интересах клуба будет вести переговоры обо мне с другими командами, то это отдельный разговор. Я открыт для Саудовской Аравии, но не сейчас».