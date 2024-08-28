«Реал» готовится к уходу Модрича и Себальоса следующим летом, клуб определился с заменой

По информации источника, в руководстве «сливочных» полагают, что Модрич может завершить карьеру следующим летом, а Себальос уйти в другую команду как в это трансферное окно, так и через год. Сообщается, что в клубе уверены, что Вирц успешно заменит Модрича и хотят подписать его следующим летом. Однако «Реалу» предстоит выиграть у «Баварии», которая также заинтересована в игроке.