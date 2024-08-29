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В «Астане» опровергли информацию о назначении тренером Сергея Ташуева

В «Астане» опровергли информацию о назначении на пост главного тренера команды 65-летнего россиянина Сергея Ташуева, который ранее возглавлял воронежский «Факел».

Источник: Чемпионат.com

«Ташуев в настоящее время не рассматривается нами в качестве кандидата на пост главного тренера. Клуб всецело доверяет действующему тренеру Григорию Бабаяну», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Астаны» Metaratings.

Напомним, об уходе Сергея Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля этого года. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.