В «Астане» опровергли информацию о назначении тренером Сергея Ташуева

Напомним, об уходе Сергея Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля этого года. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.