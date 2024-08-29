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Экс-футболист «Спартака» Классен подписал контракт с датским клубом

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Леон Классен стал игроком «Люнгбю», сообщается на официальном сайте датского клуба.

Источник: БЕЛТА

Соглашение с 24-летним российским защитником рассчитано на два сезона. В «Люнгбю» Классен перешел на правах свободного агента, так как «Спартак» расторг с игроком контракт в конце июня.

Классен подписал контракт со «Спартаком» в конце декабря 2021 года, до этого он играл за немецкий «Мюнхен 1860» и австрийский «Тироль». Всего защитник провел за «Спартак» 32 матча в различных турнирах, в которых забил два мяча. В составе спартаковцев он стал обладателем Кубка России, выиграл бронзовую медаль чемпионата страны.