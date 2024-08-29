Чемпион Европы в составе сборной Италии Кьеза перешел в «Ливерпуль»

Кьезе 26 лет, с 2020 года он выступал за итальянский «Ювентус», с которым дважды стал обладателем Кубка Италии (2021, 2024) и один раз — суперукбка страны (2020). В составе туринской команды он провел 131 матч, забил 32 гола и отдал 23 голевые передачи. Ранее Кьеза был игроком итальянской «Фиорентины».