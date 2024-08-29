«Ливерпуль» и «Юве» взяли звёзд, у «Барсы» — распродажа. Топ-трансферы за полторы недели

Эпопея с уходом Омородиона из «Атлетико» подошла к концу. Сначала Самуэль должен быть уехать в «Челси», но стороны не договорились по личному контракту. И тут подсуетился «Порту», за вменяемые деньги забравший форварда к себе. Сумма трансфера составила € 15 млн + 50% от будущей продажи. Омородион подписал контракт до лета 2029 года. В 2025 году «Порту» сможет выкупить у «Атлетико» 15% прав на игрока за € 5 млн, в 2026-м — ещё 15% за € 5 млн. В контракт Омородиона также включён пункт об отступных — € 100 млн.