В Турции сообщили о судьбе Зайнутдинова в «Бешикташе»

«Зайнутдинов, которого “Бешикташ” подписал в прошлом году из московского ЦСКА, является одним из тех, кто не проходит в состав команды на новый сезон… Хотя казахстанского футболиста, которого главный тренер команды Джованни ван Бронкхорст до сих пор не включал в состав, просили оценить поступающие предложения от других клубов.