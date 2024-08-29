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В Турции сообщили о судьбе Зайнутдинова в «Бешикташе»

Турецкое издание Haberturk.com прокомментировало ситуацию казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташе», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Бешикташ"

«Зайнутдинов, которого “Бешикташ” подписал в прошлом году из московского ЦСКА, является одним из тех, кто не проходит в состав команды на новый сезон… Хотя казахстанского футболиста, которого главный тренер команды Джованни ван Бронкхорст до сих пор не включал в состав, просили оценить поступающие предложения от других клубов.

Бахтияр отклонил предложения «Зенита», а затем московского «Динамо», потому что не хотел возвращаться в Россию.

26-летний футболист, получающий зарплату в 1,2 миллиона евро, был куплен за 4,5 миллиона евро.

Как и в случае с Венсаном Абубакаром, Алексом Окслейдом-Чемберленом и Дэниелом Амарти, «Бешикташ» продолжит вести переговоры об уходе Бахтияра", — пишет издание.

Напомним, Зайнутдинов не является легионером в турецкой Суперлиге. Также в его карьере были «Ростов», «Астана» и «Тараз». С 2018 года привлекается в сборную Казахстана.

Его контракт с «Бешикташем» истекает 30 июня 2027-го.