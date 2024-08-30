Самые ожидаемые трансферы Европы прямо сейчас. До закрытия окна — меньше суток

Одна из главных трансферных историй лета обязана завершиться. Вариантов много: Осимхен может оказаться в АПЛ, Лиге 1 и в Саудовской Аравии. На протяжении нескольких месяцев «Челси» и «ПСЖ» общались с «Наполи» по трансферу Виктора, но итальянцы загибали огромную цену — € 130 млн. Ближе к концу окна неаполитанцы умерили пыл и уже требуют приблизительно € 65 млн. А в дело вмешался саудовский «Аль-Ахли»: Фабрицио Романо сообщил, что клубы близки к соглашению по трансферу нигерийца. У «Аль-Ахли» пока что нет договорённости с Осимхеном. Форвард хотел бы получить большую зарплату, а также включить в контракт пункт об отступных. «ПСЖ» не проявляет большой заинтересованности в сделке по Виктору, а «Челси» имеет альтернативные варианты. Так что переезд Осимхена в Саудовскую Аравию — самый вероятный вариант. Неожиданно.