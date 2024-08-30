Новичок «Арсенала» Мерино получил травму спустя три дня после перехода в клуб

«Это прискорбно. У него травма плеча, и, похоже, он выбыл на несколько недель. Он приземлился на газон, а Габи приземлился на него сверху, вероятно, это перелом», — приводит слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты журналист Низаара Кинселла в соцсети Х (ранее Twitter).