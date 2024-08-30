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«Торино» вырвал победу в выездном матче Серии А с «Венецией»

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Венеция» и «Торино».

Источник: Maurizio Lagana/Getty Images

Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. «Торино» одержал победу со счётом 1:0.

На 86-й минуте отличился защитник «Торино» Сауль Коко-Басси. Его ассистентом выступил Адам Масина. Этот гол стал единственным во встрече.

После международной паузы в 4-м туре чемпионата Италии «Торино» сыграет с «Лечче», а «Венеция» — с «Миланом». Оба матча пройдут 15 сентября.

«Торино» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за три матча. «Венеция» находится на 19-й строчке, заработав одно очко.

Венеция
0:1
Первый тайм: 0:0
Торино
Футбол, Италия, Тур 3
30.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Stadio Pierluigi Penzo
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Паоло Ваноли
Голы
Торино
Сауль Коко
(Адам Масина)
86′
Составы команд
Венеция
1
Йессе Йоронен
4
Джей Идзес
7
Франческо Дзампано
30
Михаэль Свобода
32
Альфред Данкан
68′
77
Микаэль Эллертссон
27
Антонио Кандела
87′
45
Антонио Раймондо
33
Марин Шверко
77′
15
Джорджио Альтаре
83′
14
Ханс Николусси Кавилья
63′
97
Исса Думбия
11
Гаэтано Ористанио
76′
80
Саад Эль-Хаддад
20
Йоэль Похьянпало
77′
9
Кристиан Гюткьер
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
5
Адам Масина
23
Сауль Коко
8
Иван Илич
77
Кароль Линетти
49′
91
Дуван Сапата
20
Валентино Лазаро
90+1′
90′
4
Себастьян Валюкевич
24
Борна Соса
62′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
90+4′
27
Мергим Войвода
52′
77′
21
Али Дембеле
28
Самуэле Риччи
62′
9
Антонио Санабрия
18
Че Адамс
77′
61
Адриен Тамез
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
7
Фолы
15
3
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти