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«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с полузащитником молодежной сборной Мали

Полузащитник Секу Коне стал игроком английского «Манчестер Юнайтед».

Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

— «Манчестер Юнайтед» завершил подписание контракта с перспективным молодым полузащитником Секу Коне. Игрок молодёжной сборной Мали перешёл в клуб из «Гитарс» на своей родине.

В феврале Коне исполнилось всего 18 лет, и поначалу академия будет оказывать ему поддержку, чтобы дать ему время освоиться в Манчестере. Добро пожаловать в «Юнайтед», Секу! — написано в заявлении клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда тен Хага набрала три очка за два матча. На первой строчке располагается «Манчестер Сити», который заработал шесть очков.