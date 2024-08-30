«Наполи» объявил о переходе Мактоминея из «Манчестер Юнайтед»

Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее в СМИ появлялась информация, что неаполитанский клуб заплатит за шотландского футболиста € 30 млн плюс процент от будущей продажи футболиста.
Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он провёл 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. В общей сложности 27-летний полузащитник провёл на поле 2775 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.