«Наполи» объявил о переходе Мактоминея из «Манчестер Юнайтед»

Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он провёл 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. В общей сложности 27-летний полузащитник провёл на поле 2775 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.