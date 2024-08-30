Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго перешел из «Марселя» в «Лацио»

По информации источника, сумма трансфера составила € 3 млн. Ранее о том, что игрок может переехать в Серию А, сообщал журналист Маттео Маретто. Также агент футболиста Мохамед Беншенафи не исключал в будущем возвращение его подопечного в Россию, однако исключительно в «Спартак».