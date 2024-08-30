«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Мануэля Угарте из «ПСЖ»

Угарте выступал в составе «ПСЖ» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он тремя результативными передачами. В общей сложности уругваец провёл на поле 2449 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.