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«Лион» совершил камбэк и обыграл «Страсбур» в сверхрезультативном матче Лиги 1

Завершился матч 3-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Лион» и «Страсбур».

Источник: AP 2023

Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. Матч закончился победой хозяев со счётом 4:3.

На третьей минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Себастьян Нанаси. На 45+2-й минуте хавбек «Лиона» Корентин Толиссо восстановил равновесие. На 48-й минуте полузащитник Андрей Сантос вновь вывел «Страсбур» вперёд. На 58-й минуте Эмануэль Эмега укрепил преимущество гостей. На 61-й минуте полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найл отыграл один гол. На 64-й минуте хавбек «Лиона» Гифт Орбан сравнял счёт во встрече. На 72-й минуте Орбан вывел свою команду вперёд.

После трёх матчей Лиги 1 «Лион» набрал три очка и занимает 11-е место. «Страсбур» заработал четыре очка и располагается на седьмой строчке.

Лион
4:3
Первый тайм: 1:1
Страсбур
Футбол, Франция, Тур 3
30.08.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Пьер Саж
Голы
Лион
Корентен Толиссо
45+2′
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
61′
Гифт Эммануэл Орбан
(Александр Ляказетт)
63′
Гифт Эммануэл Орбан
(Малик Фофана)
72′
Страсбур
Себастиан Нанаси
2′
Андрей Сантос
(Дилан Баква)
48′
Эмануэль Эмега
(Кейлеб Уайли)
58′
Составы команд
Лион
23
Лукас Перри
19
Мусса Ниакате
22
Клинтон Мата
6
Максанс Какере
8
Корентен Толиссо
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
10
Александр Ляказетт
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
33′
59′
9
Гифт Эммануэл Орбан
90+8′
55
Дуйе Чалета-Цар
90′
14
Адриэлсон
90+7′
31
Неманья Матич
87′
15
Таннер Тессманн
69
Жорж Микаутадзе
59′
11
Малик Фофана
Страсбур
30
Карл-Йохан Юнссон
22
Гела Дуэ
17′
24
Абакар Силла
29
Исмаэль Дукуре
8
Андрей Сантос
26
Дилан Баква
13
Сайду Соу
74′
7
Диегу Морейра
6
Феликс Лемарешаль
46′
12
Кейлеб Уайли
15
Себастиан Нанаси
69′
28
Марвен Сенайя
75′
19
Хабиб Диарра
69′
14
Секу Мара
10
Эмануэль Эмега
82′
40
Жереми Себас
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
10
Фолы
6
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти