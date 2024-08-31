«Интер» разгромил «Аталанту» в матче 3-го тура чемпионата Италии

На четвёртой минуте защитник «Аталанты» Берат Джимсити отправил мяч в свои ворота. Через шесть минут отличился полузащитник «Интера» Николо Барелла. Ему ассистировал Бенжамен Павар. Во втором тайме дубль оформил нападающий хозяев Маркус Тюрам.