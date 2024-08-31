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«Интер» разгромил «Аталанту» в матче 3-го тура чемпионата Италии

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо.

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. «Интер» одержал победу со счётом 4:0.

На четвёртой минуте защитник «Аталанты» Берат Джимсити отправил мяч в свои ворота. Через шесть минут отличился полузащитник «Интера» Николо Барелла. Ему ассистировал Бенжамен Павар. Во втором тайме дубль оформил нападающий хозяев Маркус Тюрам.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за три матча. «Аталанта» находится на 11-й строчке, заработав три очка.

Интер
4:0
Первый тайм: 2:0
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 3
30.08.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Симоне Индзаги
Джанпьеро Гасперини
Голы
Интер
Берат Джимсити
3′
Николо Барелла
(Бенжамен Павар)
10′
Маркус Тюрам
47′
Маркус Тюрам
(Генрих Мхитарян)
56′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
28
Бенжамен Павар
32
Федерико Димарко
36
Маттео Дармиан
22
Генрих Мхитарян
95
Алессандро Бастони
61′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
61′
21
Кристьян Асллани
23
Николо Барелла
79′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
79′
99
Мехди Тареми
10
Лаутаро Мартинес
83′
8
Марко Арнаутович
Аталанта
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
22
Маттео Руджери
8
Марио Пашалич
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
45′
44
Марко Брешанини
32
Матео Ретеги
53′
16
Рауль Белланова
58′
2
Рафаэл Толой
77
Давиде Дзаппакоста
80′
17
Шарль Де Кетеларе
24
Лазар Самарджич
80′
27
Марко Пелестра
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
6
Фолы
15
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти