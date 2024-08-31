Мбаппе, герои Евро и чемпион мира: собрали топ-10 классных трансферов лета

Француз наконец-то сбежал из парижского клуба и осуществил мечту детства: чемпион мира 2018 года поставил подпись под пятилетним соглашением с «королевским клубом»… И уже выиграл первый еврокубок! То, что не удалось Мбаппе за семь лет в «ПСЖ», получилось в Мадриде всего за одну встречу. В матче за Суперкубок УЕФА мадридцы уверенно прошли итальянскую «Аталанту», а звездный новичок забил первый мяч за «Реал».