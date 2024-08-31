Мбаппе, герои Евро и чемпион мира: собрали топ-10 классных трансферов лета

РИА Новости Спорт — о самых интересных переходах летнего трансферного окна, которое в пятницу завершилось в ведущих европейских лигах.
Килиан Мбаппе
из «Пари Сен-Жермен» в «Реал» (свободный агент)
Француз наконец-то сбежал из парижского клуба и осуществил мечту детства: чемпион мира 2018 года поставил подпись под пятилетним соглашением с «королевским клубом»… И уже выиграл первый еврокубок! То, что не удалось Мбаппе за семь лет в «ПСЖ», получилось в Мадриде всего за одну встречу. В матче за Суперкубок УЕФА мадридцы уверенно прошли итальянскую «Аталанту», а звездный новичок забил первый мяч за «Реал».
Хулиан Альварес
из «Манчестер Сити» в «Атлетико» (€55 млн)
Действующий чемпион мира не смирился с ролью «второй скрипки» в «Манчестер Сити» и, отчаявшись потеснить Эрлинга Холанда, уехал в «Атлетико» Диего Симеоне. Там аргентинцу предстоит сыгрываться с Гризманном и соотечественником Холанда Александром Серлотом.
Старт сезона для Альвареса не задался: в первых трех матчах нападающий голевыми действиями не отличился.
Дани Ольмо
из «Лейпцига» в «Барселону» (€55 млн)
Новоиспеченный чемпион Европы, один из лучших бомбардиров турнира в Германии после золотой сказки Испании перебрался в «Барсу». Каталонцы поначалу не могли зарегистрировать Ольмо для участия в национальном первенстве из-за финансовых неурядиц, но проблему удалось разрешить.
Дебют получился шикарным. Полузащитник оформил победный мяч в ворота «Райо Вальекано» в рамках третьего тура Ла Лиги.
Альваро Мората
из «Атлетико» в «Милан» (€13 млн)
Другой герой немецкого Евро-2024 перебрался в «Милан» и… остался без супруги. Да-да, жена капитана сборной Испании отказалась покидать Мадрид вместе с Моратой, так что семилетний брак Альваро, в котором родилось четверо детей, подошел к концу.
Илкай Гюндоган
из «Барселоны» в «Манчестер Сити» (свободный агент)
Немец спустя год вернулся в стан «горожан», за которых отыграл семь лет и стал настоящей легендой клуба. Требл весной 2023-го, пять золотых медалей Английской премьер-лиги (АПЛ) — воспоминания о тех триумфах делают трансфер Гюндогана главным камбеком уходящего лета.
К слову, контракт экс-капитана сборной Германии рассчитан на один сезон.
Маттейс де Лигт
из «Баварии» в «МЮ» (€45 млн + 5 млн в качестве бонуса)
Нидерландскому защитнику нужен новый вызов. Де Лигт не сыграл ни одного матча на Евро и выпал из основы «Баварии» — новый главный тренер Венсан Компани уверен, что обойдется и без него.
Чтобы восстановить уверенность в себе Маттейс приехал в отчаянно нуждающийся в обновлении защиты «МЮ» Эрика тен Хага, давно знакомого ему по «Аяксу». При нем защитник стал капитаном команды в 19 лет и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Федерико Кьеза
из «Баварии» в «МЮ» (€10 млн + 2,5 млн бонусов)
Долгожданное усиление для молчавшего все трансферное окно «Ливерпуля»… Но усиление ли? Кажется, что в «Ювентусе» чемпион Европы в составе сборной Италии не оправдал возложенных на него ожиданий, к тому же пропустив суммарно больше года из-за травм. С другой стороны, Арне Слот приобрел опытного вингера за демократичную сумму и получил еще больше свободы для экспериментов в атаке.
Ромелу Лукаку
из «Челси» в «Наполи» (€30 млн + 15 млн бонусов)
Очередной переход «Большого Рома» поставил его на второе место в истории по суммарной трансферной стоимости — больше платили только за Неймара.
Несмотря на неудачи на прошедшем Евро и чемпионате мира в Катаре, в итальянском чемпионате Лукаку был эффективен. В «Интере» и «Роме» бельгиец не забивал меньше 10 мячей за сезон — в «Наполи» Ромелу должен будет посоперничать с Виктором Осимхеном и снова погнаться за «Золотой бутсой» Серии А.
Хамес Родригес
из «Сан-Паулу» в «Райо Вальекано» (свободный агент)
Казалось, что карьера некогда лучшего молодого игрока ЧМ затухла еще в 2021 году, когда после короткой вспышки в «Эвертоне» Карло Анчелотти Хамес уехал в Катар. Однако яркое выступление на летнем Кубке Америки вдохнуло в Родригеса новую жизнь, и он вернулся в Европу.
Да, «Райо Вальекано» далеко не гранд. Но, возможно, трансфер Хамеса растормошит команду. А там, глядишь, и последний в карьере серьезный контракт подоспеет.
Давид де Хеа
в «Фиорентину» (свободный агент)
Испанский голкипер ушел из «МЮ» летом 2023 года после 12 лет в стане «красных дьяволов». Вот только европейские гранды запросы де Хеа не потянули, а ехать в Саудовскую Аравию не захотел сам Давид. В итоге — год вне футбола и слухи о завершении карьеры.
Но этим летом чемпион Англии и двукратный победитель Лиги Европы вернулся, подписав контракт с итальянской «Фиорентиной». И уже помог «фиалкам» пробиться в Лигу конференций.
Иван Орехов