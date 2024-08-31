«Арсенал» арендовал Стерлинга

Стерлингу 29 лет. Помимо «Челси», он прежде выступал за «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В составе «горожан» он стал четырехкратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, пять Кубков английской лиги и Суперкубок Англии. На счету Стерлинга 82 матча и 20 забитых мячей в составе сборной Англии, с которой он дошел до финала Евро-2020.