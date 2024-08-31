Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Арсенал» арендовал Стерлинга

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» объявил на своем официальном сайте о переходе из «Челси» на правах аренды футболиста Рахима Стерлинга.

Источник: Reuters

Вингер подписал арендное соглашение сроком на один год.

«Привет, “канониры”. Очень рад перейти в “Арсенал”. Не могу дождаться возможности увидеть всех вас на “Эмирейтс”, это потрясающий стадион. Поле здесь как ковер», — сказал Стерлинг в видеообращении, опубликованном на официальной странице «Арсенала» в соцсети X.

Стерлингу 29 лет. Помимо «Челси», он прежде выступал за «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В составе «горожан» он стал четырехкратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, пять Кубков английской лиги и Суперкубок Англии. На счету Стерлинга 82 матча и 20 забитых мячей в составе сборной Англии, с которой он дошел до финала Евро-2020.