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Матч «Фейенорд» — «Аякс» перенесли на 30 октября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Центральный матч четвертого тура чемпионата Нидерландов по футболу между роттердамским «Фейенордом» и амстердамским «Аяксом» перенесен с 1 сентября на 30 октября, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: БЕЛТА

Отмечается, что 30 октября — ближайшая свободная дата, на которую можно было перенести матч.

Ранее мэр Роттердама Ахмед Абуталеб принял решение запретить запланированный на воскресенье матч «Фейенорд» — «Аякс» из-за забастовок полиции. В Нидерландах проходят забастовки полицейских профсоюзов по вопросу выплат в случае досрочного выхода на пенсию. Схема досрочного выхода на пенсию позволяет представителям опасных профессий на три года раньше прекратить работу благодаря льготам от работодателя, который при определенных условиях может не платить налог. Срок действия льготы истечет в 2025 году.