«Барселона» зарегистрировала Ольмо только до 31 декабря

Ранее каталонская команда испытывала проблемы с регистрацией футболиста, который был куплен летом у немецкого «Лейпцига» за 55 млн евро, для участия в чемпионате Испании. В итоге у «Барселоны», согласно регламенту Ла Лиги, появилась возможность внести Ольмо в заявку после ухода из команды Илкая Гюндогана и травмы датского защитника Андреаса Кристенсена.
«Дани Ольмо зарегистрирован до 31 декабря. Если “Барселона” не разберется с лимитом расходов, то Дани Ольмо будет исключен из заявки 1 января», — цитирует Гомеса Mundo Deportivo.
Ольмо 26 лет, он является воспитанником «Барселоны», но профессиональную карьеру начал в хорватском «Динамо» (Загреб), откуда в 2020 году перешел в «Лейпциг». Этим летом Ольмо стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, а также разделил с пятью футболистами звание лучшего бомбардира турнира, забив три гола.
В дебютном матче за «Барселону» Ольмо забил победный мяч в ворота «Райо Вальекано» (2:1) в игре третьего тура чемпионата Испании.