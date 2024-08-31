«Барселона» зарегистрировала Ольмо только до 31 декабря

Ольмо 26 лет, он является воспитанником «Барселоны», но профессиональную карьеру начал в хорватском «Динамо» (Загреб), откуда в 2020 году перешел в «Лейпциг». Этим летом Ольмо стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, а также разделил с пятью футболистами звание лучшего бомбардира турнира, забив три гола.