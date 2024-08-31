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«Барселона» зарегистрировала Ольмо только до 31 декабря

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новичок «Барселоны» Дани Ольмо зарегистрирован только до 31 декабря, заявил генеральный менеджер футбольной Ла Лиги Хавьер Гомес.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее каталонская команда испытывала проблемы с регистрацией футболиста, который был куплен летом у немецкого «Лейпцига» за 55 млн евро, для участия в чемпионате Испании. В итоге у «Барселоны», согласно регламенту Ла Лиги, появилась возможность внести Ольмо в заявку после ухода из команды Илкая Гюндогана и травмы датского защитника Андреаса Кристенсена.

«Дани Ольмо зарегистрирован до 31 декабря. Если “Барселона” не разберется с лимитом расходов, то Дани Ольмо будет исключен из заявки 1 января», — цитирует Гомеса Mundo Deportivo.

Ольмо 26 лет, он является воспитанником «Барселоны», но профессиональную карьеру начал в хорватском «Динамо» (Загреб), откуда в 2020 году перешел в «Лейпциг». Этим летом Ольмо стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, а также разделил с пятью футболистами звание лучшего бомбардира турнира, забив три гола.

В дебютном матче за «Барселону» Ольмо забил победный мяч в ворота «Райо Вальекано» (2:1) в игре третьего тура чемпионата Испании.