«Наполи» исключил Осимхена из состава и передал его номер Лукаку

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он помог неаполитанскому клубу впервые за 33 года выиграть чемпионат Италии и стал лучшим бомбардиром Серии А (26 голов). В декабре 2023 года он был признан лучшим футболистом чемпионата Италии. В минувшем сезоне Осимхен провел 32 матча за «Наполи» в различных турнирах и забил 17 мячей.