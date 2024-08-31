«Наполи» исключил Осимхена из состава и передал его номер Лукаку

Интерес к Осимхену проявляли английский «Челси» и саудовский «Аль-Ахли», однако ни один из этих вариантов не реализовался.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, руководство «Наполи» уже решило передать девятый игровой номер Осимхена бельгийскому новичку команды Ромелу Лукаку. Он также отметил, что отношения нигерийца с клубом окончательно испорчены.
Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он помог неаполитанскому клубу впервые за 33 года выиграть чемпионат Италии и стал лучшим бомбардиром Серии А (26 голов). В декабре 2023 года он был признан лучшим футболистом чемпионата Италии. В минувшем сезоне Осимхен провел 32 матча за «Наполи» в различных турнирах и забил 17 мячей.