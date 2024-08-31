«Арсенал» упустил победу после удаления Райса и впервые в сезоне потерял очки

Матч был омрачён странным решением главного арбитра Криса Каваны, который на 49-й минуте показал вторую жёлтую карточку и выгнал с поля защитника «Арсенала» Деклана Райса. Примечательно, что в данном эпизоде именно последний являлся пострадавшим — он получил сзади по ногам от Йоэла Велтмана. Через девять минут после этого удаления гостям удалось сравнять счёт.