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«Арсенал» упустил победу после удаления Райса и впервые в сезоне потерял очки

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором «Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» (1:1).

Источник: Getty Images

Счёт в матче на 38-й минуте открыл полузащитник хозяев Кай Хаверц. Гости смогли восстановить равновесие на 58-й минуте усилиями Жоао Педро.

Матч был омрачён странным решением главного арбитра Криса Каваны, который на 49-й минуте показал вторую жёлтую карточку и выгнал с поля защитника «Арсенала» Деклана Райса. Примечательно, что в данном эпизоде именно последний являлся пострадавшим — он получил сзади по ногам от Йоэла Велтмана. Через девять минут после этого удаления гостям удалось сравнять счёт.

По завершении этого матча обе команды имеют по семь очков и временно делят первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Арсенал
1:1
Первый тайм: 1:0
Брайтон
Футбол, Англия, Тур 3
31.08.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Фабиан Хюрцелер
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Букайо Сака)
38′
Брайтон
Жоау Педру
58′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
90+4′
2
Вильям Салиба
4
Бен Уайт
6
Габриэл Магальяйнс
5
Томас Партей
45+3′
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
42′
49′
7
Букайо Сака
12
Юррьен Тимбер
70′
80′
17
Александр Зинченко
8
Мартин Эдегор
74′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
59′
33
Риккардо Калафьори
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
5
Льюис Данк
29
Ян Пол ван Хекке
20
Карлос Балеба
41
Джек Хиншелвуд
9
Жоау Педру
90+6′
34
Йоэл Велтман
72′
30
Первис Эступиньян
6
Джеймс Милнер
17′
26
Ясин Айяри
17
Янкуба Минте
70′
72′
14
Жоржиньо Рюттер
18
Дэнни Уэлбек
85′
10
Хулио Энкисо
22
Каору Митома
85′
24
Симон Адингра
Статистика
5
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
22
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
7
12
Фолы
7
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти