Катастрофа Осимхена: трансфер из «Наполи» сорван, клуб вывел его из заявки и отдал 9-й номер Лукаку

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прямым текстом говорил — Виктор хочет уйти. И ближе к концу трансферного окна нарисовался внезапный вариант — «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Клуб был готов удовлетворить требования форварда по зарплате (25−30 миллионов евро за сезон), но тут мнения расходятся. Агент Осимхена Роберто Календа утверждал, что приоритет его клиента — Европа и что тот «не посылка, которую можно отправить далеко, чтобы освободить место для новых игроков». Ну и по традиции перечислил регалии нигерийца. Инсайдер Николо Скира утверждал, что Осимхен отклонил предложения «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляля», так как ждал оффера от «ПСЖ».