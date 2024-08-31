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«Тобол» отменил сенсацию в матче КПЛ-2024

Состоялся матч 19 тура КПЛ-2024 между «Тоболом» и «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Встреча, открывавшая программу тура состоялась в Костанае.

Гости первыми вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу белорусского форварда Николая Сигневича, который неотразимо пробил в угол ворот Стаса Покатилова после подачи своего соотечественника Игоря Стасевича.

«Тобол» отыгрался на 71-й минуте благодаря голу вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова, завершившим симпатичную комбинацию в штрафной «нефтяников».

Таким образом, «Тобол» набрал 24 очка и остался на пятом месте в турнирной таблице. У «Атырау» 23 балла и шестая строчка.

Тобол Кс
1:1
Первый тайм: 0:0
Атырау
Футбол, Казахстан, 19-й тур
31.08.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Виктор Кумыков
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