«Тобол» отменил сенсацию в матче КПЛ-2024

Встреча, открывавшая программу тура состоялась в Костанае.
Гости первыми вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу белорусского форварда Николая Сигневича, который неотразимо пробил в угол ворот Стаса Покатилова после подачи своего соотечественника Игоря Стасевича.
«Тобол» отыгрался на 71-й минуте благодаря голу вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова, завершившим симпатичную комбинацию в штрафной «нефтяников».
Таким образом, «Тобол» набрал 24 очка и остался на пятом месте в турнирной таблице. У «Атырау» 23 балла и шестая строчка.