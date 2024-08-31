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«Актобе» сенсационно не пустили в лидеры КПЛ

ФК «Актобе» сыграл в матче 19-го тура КПЛ-2024 против «Елимая» из Семея, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Встреча в Актобе началась как нельзя лучше для хозяев поля. которые уже на третьей минуте усилиями Алибека Касыма забили быстрый гол. Защитник «красно-белых» отличился с пенальти.

Впрочем, через полчаса гости сравняли счет: мяч на счету Самюэля Одеоибо.

В дебюте второго тайма Аслан Дарабаев (53-я минута) вывел «Елимай» вперед.

Окончательный результат на 94-й минуте установил Роман Муртазаев.

Таким образом, «Актобе», у которого остался 31 балл по-прежнему занимает второе место в КПЛ-2024. У «Елимая» 31 балл. Клуб из Семея благодаря этому, поднялся с четвертого на третье место.

Актобе
1:3
Первый тайм: 0:0
Елимай
Футбол, Казахстан, 19-й тур
31.08.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
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