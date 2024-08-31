«Актобе» сенсационно не пустили в лидеры КПЛ

Встреча в Актобе началась как нельзя лучше для хозяев поля. которые уже на третьей минуте усилиями Алибека Касыма забили быстрый гол. Защитник «красно-белых» отличился с пенальти.
Впрочем, через полчаса гости сравняли счет: мяч на счету Самюэля Одеоибо.
В дебюте второго тайма Аслан Дарабаев (53-я минута) вывел «Елимай» вперед.
Окончательный результат на 94-й минуте установил Роман Муртазаев.
Таким образом, «Актобе», у которого остался 31 балл по-прежнему занимает второе место в КПЛ-2024. У «Елимая» 31 балл. Клуб из Семея благодаря этому, поднялся с четвертого на третье место.