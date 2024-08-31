Хет-трик Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

Первый гол в матче был забит уже на 10-й минуте. Отличился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 19-й минуте защитник «горожан» Рубен Диаш отправил мяч в собственные ворота. На 30-й минуте Холанд оформил дубль и вновь вывел свою команду вперёд. На 83-й минуте он оформил хет-трик.