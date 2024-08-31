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Хет-трик Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

Сегодня, 31 августа, состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Источник: Reuters

Команды играли на столичном стадионе «Лондон» (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче был забит уже на 10-й минуте. Отличился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 19-й минуте защитник «горожан» Рубен Диаш отправил мяч в собственные ворота. На 30-й минуте Холанд оформил дубль и вновь вывел свою команду вперёд. На 83-й минуте он оформил хет-трик.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало девять очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» набрал три очка в трёх турах и находится на 13-й строчке.

Вест Хэм
1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 3
31.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
London Stadium
Главные тренеры
Хулен Лопетеги
Хосеп Гвардиола
Голы
Вест Хэм
Рубен Диаш
19′
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Бернарду Силва)
10′
Эрлин Бреут Холанн
(Рико Льюис)
30′
Эрлин Бреут Холанн
(Матеус Нунес)
83′
Составы команд
Вест Хэм
15
Константинос Мавропанос
26
Макс Килман
63′
29
Аарон Ван-Биссака
10
Лукас Пакета
14
Мохаммед Кудус
24
Гвидо Родригес
75′
23
Альфонс Ареола
46′
1
Лукаш Фабяньски
33
Эмерсон
61′
71′
5
Владимир Цоуфал
19
Эдсон Альварес
77′
28
Томаш Соучек
9
Майкл Антонио
71′
11
Никлас Фюллкруг
20
Джаррод Боуэн
86′
7
Крисенсио Саммервилл
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
25
Мануэль Аканджи
90+1′
82
Рико Льюис
8
Матео Ковачич
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
24
Йошко Гвардиол
88′
2
Кайл Уокер
17
Кевин Де Брейне
44′
88′
6
Натан Аке
10
Джек Грилиш
72′
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
68′
19
Илкай Гюндоган
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
23
2
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
11
10
Фолы
3
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти