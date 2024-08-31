«РБ Лейпциг» прервал рекордную беспроигрышную серию «Байера» в Бундеслиге

На 39-й минуте счёт открыл защитник «Байера» Жереми Фримпонг. Через шесть минут защитник Алехандро Гримальдо увеличил преимущество хозяев. Ещё до перерыва, на 45+7-й минуте полузащитник Кевин Кампль сократил отставание «РБ Лейпциг». Во втором тайме победу гостям принёс нападающий Луа Опенда, оформив дубль. Он отличился на 57-й и 80-й минутах.