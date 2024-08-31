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«РБ Лейпциг» прервал рекордную беспроигрышную серию «Байера» в Бундеслиге

Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «РБ Лейпциг».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 3:2.

На 39-й минуте счёт открыл защитник «Байера» Жереми Фримпонг. Через шесть минут защитник Алехандро Гримальдо увеличил преимущество хозяев. Ещё до перерыва, на 45+7-й минуте полузащитник Кевин Кампль сократил отставание «РБ Лейпциг». Во втором тайме победу гостям принёс нападающий Луа Опенда, оформив дубль. Он отличился на 57-й и 80-й минутах.

«Байер» потерпел поражение в чемпионате Германии впервые с мая 2023 года. Действующий чемпион страны не проигрывал на протяжении 35 матчей.

Байер
2:3
Первый тайм: 2:1
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 2
31.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Марко Розе
Голы
Байер
Джереми Фримпонг
38′
Алехандро Гримальдо
(Флориан Вирц)
45′
РБ Лейпциг
Кевин Кампль
(Беньямин Хенрикс)
45+7′
Лоис Опенда
(Беньямин Шешко)
57′
Лоис Опенда
(Антонио Нуса)
80′
Составы команд
Байер
17
Матей Коварж
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
20
Алехандро Гримальдо
10
Флориан Вирц
24
Алейкс Гарсия
34
Гранит Джака
12
Эдмонд Тапсоба
82′
86′
13
Артур
30
Джереми Фримпонг
18′
77′
14
Патрик Шик
11
Мартен Террье
71′
21
Амин Адли
22
Виктор Бонифейс
12′
77′
19
Натан Телла
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
5
Эль-Шадай Битшиабу
16
Лукас Клостерманн
61′
22
Давид Раум
23
Кастелло Люкеба
10
Хави Симонс
39
Беньямин Хенрикс
89′
14
Кристоф Баумгартнер
8
Амаду Айдара
15′
13
Николас Зайвальд
44
Кевин Кампль
89′
18
Артур Вермерен
11
Лоис Опенда
89′
9
Юссуф Поульсен
30
Беньямин Шешко
67′
7
Антонио Нуса
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
11
10
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
18
Угловые
2
8
Фолы
8
0
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Маттиас Йелленбек
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти