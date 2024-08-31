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Джейдон Санчо перешёл в «Челси» из «Манчестер Юнайтед»

24-летний крайний нападающий Джейдон Санчо перешёл в лондонский «Челси» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Источник: ФК «ЧЕЛСИ»

«Синие» обязаны будут подписать игрока на постоянной основе следующим летом. Об этом сообщил официальный сайт «Челси».

«Завершив переход на “Стэмфорд Бридж”, Джейдон в ближайшие дни присоединится к своим новым партнёрам по команде. Добро пожаловать в “Челси”, Джейдон!» — написано в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Ранее футболист выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и дортмундскую «Боруссию».