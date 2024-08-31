Джейдон Санчо перешёл в «Челси» из «Манчестер Юнайтед»

«Синие» обязаны будут подписать игрока на постоянной основе следующим летом. Об этом сообщил официальный сайт «Челси».
«Завершив переход на “Стэмфорд Бридж”, Джейдон в ближайшие дни присоединится к своим новым партнёрам по команде. Добро пожаловать в “Челси”, Джейдон!» — написано в заявлении клуба.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
Ранее футболист выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и дортмундскую «Боруссию».