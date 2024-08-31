Джейдон Санчо перешёл в «Челси» из «Манчестер Юнайтед»

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.