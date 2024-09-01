От ПСЖ до «Вайле»: Кто из российских футболистов выступает в Европе

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Сафонов способен конкурировать с Доннаруммой за место в основном составе ПСЖ. «У Сафонова есть перспектива, но это не значит, что он сразу станет основным, мы же не видим тренировочный процесс. Его взяли с расчетом на то, что он будет составлять конкуренцию Доннарумме. Пока он в клубе на случай, если с Доннарумой что-то случится. Но раз его выбрали, значит, на него рассчитывают», — отметил он.