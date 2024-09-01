Ямаль превосходит график Месси, Лукаку забил полевому игроку, «Байер» все-таки проиграл в бундеслиге

Это вдвое больше, чем нанесли «канониры», у которых на первом плане были привычные герои. Сака отдал, Хаверц забил — это почти классика от Микеля Артеты. Причем англичанин ассистирует партнерам во всех трех стартовых турах, чего игрокам «Арсенала» не удавалось двадцать лет — со времен Тьерри Анри. А при счете 1:1 классные моменты были как у Сака, так и у Хаверца, но блестяще сыграл Вербрюгген. Ответный же гол «чаек» примечателен крутым пасом Данка между двумя центральными защитниками хозяев. И хотя Райя первый удар отразил, на добивании отличился Жоао Педро. Справедливости ради, надо сказать, что почти весь второй тайм «Арсенал» провел в меньшинстве — после первого в карьере и весьма спорного удаления сыгравшего в АПЛ 245 матчей Райса.