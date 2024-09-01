Холанд повторил достижение Кейна, Анри и Оуэна в АПЛ, сыграв на несколько сотен игр меньше

По информации источника, на счету Холанда это восьмой хет-трик в рамках чемпионата Англии. Столько же у англичанин Майкла Оуэна и Гарри Кейна, а также француза Тьерри Анри. Лидирует по этому показателю аргентинский форвард Серхио Агуэро (12). 11 хет-триков у Алана Ширера. Девять матчей с тремя забитыми мячами на счету Робби Фаулера.