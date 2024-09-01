В сборной России отреагировали на поступок «Атланты», не указавшей флаг около изображения Миранчука

Ранее пресс-служба клуба опубликовала стартовый состав и список резервистов на матч регулярного чемпионата MLS с «Шарлотт». В расстановке стартового состава Миранчук единственный, у кого отсутствовал флаг страны.
Аккаунт сборной России оставил под постом национальный флаг, подписав «Вы потеряли что-то важное».
Для Миранчука это будет второй матч в MLS. В дебютном матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2) он отметился попаданием в перекладину.
Матч «Шарлотт» — «Атланта Юнайтед» состоится 1 сентября и начнется в 02:30 мск.