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В сборной России отреагировали на поступок «Атланты», не указавшей флаг около изображения Миранчука

Пресс-служба сборной России отреагировала на то, что «Атланта Юнайтед» не указала гражданство полузащитника Алексея Миранчука.

Источник: atlutd.com

Ранее пресс-служба клуба опубликовала стартовый состав и список резервистов на матч регулярного чемпионата MLS с «Шарлотт». В расстановке стартового состава Миранчук единственный, у кого отсутствовал флаг страны.

Аккаунт сборной России оставил под постом национальный флаг, подписав «Вы потеряли что-то важное».

Для Миранчука это будет второй матч в MLS. В дебютном матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2) он отметился попаданием в перекладину.

Матч «Шарлотт» — «Атланта Юнайтед» состоится 1 сентября и начнется в 02:30 мск.