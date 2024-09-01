«Атланта» выиграла дерби у «Шарлотт». Миранчук уже становится ключевой фигурой

После перерыва поначалу ничего не поменялось. В том плане, что «Атланта» была острее, но никак не могла забить, а Миранчук оставался заметной фигурой. В одной атаке он сам оказался на острие, но подачу прервал защитник сборной США Рим. И трудно понять, как никто не отличился, когда после углового в исполнении россиянина мяч пролетел через площадь ворот. В конце концов, на все это устал смотреть опорный хавбек Форчун. Сам забрал мяч, сам дотащил его до штрафной и сам же пробил в низом в дальний угол.