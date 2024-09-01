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Дубль Суареса и ассист Альбы помогли «Интер Майами» обыграть «Чикаго» в МЛС

«Интер Майами» обыграл «Чикаго Файр» в матче МЛС.

Источник: Getty Images

Встреча прошла в Чикаго, Иллинойсе (США) на стадионе «Солджер Филд» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 25-й минуте матча голом в свои ворота отметился защитник «Чикаго» Тобиас Сальквист. На 46-й минуте матча уругвайский форвард «Интер Майами» Луис Суарес упрочил преимущество гостей, забив гол. Спустя 19 минут нападающий снова забил, записав в свой актив дубль. На 82-й минуте матча усилиями Георгиоса Куциаса хозяева отквитали один мяч, однако на 90+3-й минуте Роберт Тейлор поразил ворота хозяев поля и довёл счёт до разгромного. Испанский защитник Жорди Альба отметился по ходу матча голевой передачей.

«Интер Майми» занимает первое место в таблице Восточной конференции МЛС. В его активе 59 очков. На второй строчке идёт «Цинциннати» с 51 очком.