Эрлинг Холанд установил рекорд английского футбола XXI века

Гости одержали победу со счётом 3:1. Звёздный норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в этой встрече три гола и стал первым футболистом в истории АПЛ XXI века, оформившим два хет-трика в трёх первых стартовых матчах команды. Об этом сообщает Opta Sports.