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Эрлинг Холанд установил рекорд английского футбола XXI века

31 августа состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Источник: Чемпионат.com

Гости одержали победу со счётом 3:1. Звёздный норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в этой встрече три гола и стал первым футболистом в истории АПЛ XXI века, оформившим два хет-трика в трёх первых стартовых матчах команды. Об этом сообщает Opta Sports.

Предыдущий хет-трик Холанд оформил в прошлом туре АПЛ. Тогда норвежец трижды поразил ворота «Ипсвича», в итоге матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Ман Сити». Первым игроком, сделавшим два хет-трика в трёх стартовых турах АПЛ, был Пол Джуэлл из «Брэдфорда» в сезоне-1994/1995.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В составе «горожан» норвежец принял участие в 102 матчах во всех турнирах, забил 97 голов и сделал 14 результативных передач.

Вест Хэм
1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 3
31.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
London Stadium
Главные тренеры
Хулен Лопетеги
Хосеп Гвардиола
Голы
Вест Хэм
Рубен Диаш
19′
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Бернарду Силва)
10′
Эрлин Бреут Холанн
(Рико Льюис)
30′
Эрлин Бреут Холанн
(Матеус Нунес)
83′
Составы команд
Вест Хэм
15
Константинос Мавропанос
26
Макс Килман
63′
29
Аарон Ван-Биссака
10
Лукас Пакета
14
Мохаммед Кудус
24
Гвидо Родригес
75′
23
Альфонс Ареола
46′
1
Лукаш Фабяньски
33
Эмерсон
61′
71′
5
Владимир Цоуфал
19
Эдсон Альварес
77′
28
Томаш Соучек
9
Майкл Антонио
71′
11
Никлас Фюллкруг
20
Джаррод Боуэн
86′
7
Крисенсио Саммервилл
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
25
Мануэль Аканджи
90+1′
82
Рико Льюис
8
Матео Ковачич
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
24
Йошко Гвардиол
88′
2
Кайл Уокер
17
Кевин Де Брейне
44′
88′
6
Натан Аке
10
Джек Грилиш
72′
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
68′
19
Илкай Гюндоган
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
23
2
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
11
10
Фолы
3
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти