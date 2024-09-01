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«Актобе» сообщил о расторжении контракта с Парфеновым

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.

Источник: ФК "Актобе"

Контракт с 49-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

«Футбольный клуб “Актобе” выражает огромную благодарность Дмитрию Владимировичу и желает дальнейших успехов в карьере», — говорится в заявлении.

Парфенов возглавлял «Актобе» с декабря прошлого года. Под его руководством команда выходила в финал Кубка Казахстана.

31 августа «Актобе» дома проиграл «Елимаю» (1:3) в 19-м туре чемпионата Казахстана. Команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Кайрата» на одно очко.