Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Челси» и «Кристал Пэлас».

Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж». В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Итоговый результат — 1:1.

На 25-й минуте забил нападающий «Челси» Николас Джексон. Ему ассистировал полузащитник Коул Палмер. На 53-й минуте счёт сравнял полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

После этого матча в активе «Челси» стало четыре очка. Подопечные Энцо Марески занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с одним очком располагается на 16-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», который набрал девять очков за три игры.

Челси
1:1
Первый тайм: 1:0
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 3
1.09.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Оливер Гласнер
Голы
Челси
Николас Джексон
(Коул Палмер)
25′
Кристал Пэлас
Эбере Эзе
54′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
29
Уэсли Фофана
32′
8
Энцо Фернандес
20
Коул Палмер
90+1′
25
Мойсес Кайседо
15
Николас Джексон
63′
27
Мало Гюсто
74′
10
Михаил Мудрик
7
Педру Нету
8′
58′
14
Жоау Феликс
11
Нони Мадуэке
86′
18
Кристофер Нкунку
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
3
Тайрик Митчелл
6
Марк Гехи
12
Даниэль Муньос
89′
17
Натаниэл Клайн
26
Крис Ричардс
10
Эбере Эзе
20
Адам Уортон
18
Даити Камада
88′
15
Джеффри Шлупп
19
Уилл Хьюз
14′
50′
28
Шейк Дукуре
14
Жан-Филипп Матета
69′
7
Исмаила Сарр
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
9
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти