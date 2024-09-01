«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ

После этого матча в активе «Челси» стало четыре очка. Подопечные Энцо Марески занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с одним очком располагается на 16-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», который набрал девять очков за три игры.