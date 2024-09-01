«Монако» упустил победу над «Лансом», Головин вышел на поле на 81-й минуте

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч с «Лансом» на скамейке запасных и появился на поле на 81-й минуте. На 84-й минуте забил полузащитник «Монако» Денис Закария с передачи Каю Энрике. На 94-й минуте сравнял счёт игрок «Ланса» Пшемыслав Франковски. Отметим, что на 78-й минуте после просмотра VAR был отменён гол полузащитника «Ланса» Реми Лабо Ласкари.