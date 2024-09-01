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«Монако» упустил победу над «Лансом», Головин вышел на поле на 81-й минуте

Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Ланс».

Источник: AFP 2023

Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Итоговый результат — 1:1.

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч с «Лансом» на скамейке запасных и появился на поле на 81-й минуте. На 84-й минуте забил полузащитник «Монако» Денис Закария с передачи Каю Энрике. На 94-й минуте сравнял счёт игрок «Ланса» Пшемыслав Франковски. Отметим, что на 78-й минуте после просмотра VAR был отменён гол полузащитника «Ланса» Реми Лабо Ласкари.

Напомним, 28-летний футболист не принимал участия в матчах первых двух туров чемпионата Франции по причине травмы.

Монако
1:1
Первый тайм: 0:0
Ланс
Футбол, Франция, Тур 3
1.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Уилл Стилл
Голы
Монако
Денис Закария
84′
Ланс
Пшемыслав Франковски
90+3′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
17
Уилфрид Синго
88
Сунгуту Магасса
6
Денис Закария
11
Магнес Аклиуш
18
Такуми Минамино
4
Йордан Тезе
46′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
54′
13
Кристиан Мависса Элеби
82′
10
Александр Головин
20
Кассум Уттара
66′
12
Кайю Энрике
7
Элисс Бен Сегир
65′
21
Джордж Иленихенья
9
Фоларин Балогун
65′
36
Бриль Эмболо
Ланс
30
Брис Самба
14
Факундо Медина
24
Жонатан Гради
9′
25
Абдукодир Хусанов
18
Анди Диуф
7
Флориан Сотока
39′
2
Рубен Агилар
34′
65′
29
Пшемыслав Франковски
13
Джоаннер Чавес
86′
9
Мартин Сатриано
28
Адриен Томассон
64′
15
Хамзат Оджедиран
22
Весли Саид
46′
36
Реми Лабо Ласкари
68′
38
Анасс Зарури
40′
10
Давид Да Кошта
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
8
11
Фолы
21
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти