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«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ливерпуля».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. «Ливерпуль» в гостях со счетом 3:0 обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

В составе победителей голы забили Луис Диас (35-я, 42-я минуты) и Мохаммед Салах (56).

Команды провели 215-й матч в истории. «Ливерпуль» одержал 72-ю победу. «Манчестер Юнайтед» был сильнее 83 раза, 60 встреч завершились вничью.

«Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, команда набрала девять очков и уступает лидирующему «Манчестер Сити» по дополнительным показателям. «Манчестер Юнайтед» — 14-й с тремя очками. В следующем туре «Ливерпуль» 14 сентября примет «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» в этот же день проведет гостевой матч с «Саутгемптоном».

В других матчах игрового дня «Ньюкасл» дома со счетом 2:1 переиграл «Тоттенхэм», «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

Манчестер Юнайтед
0:3
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 3
1.09.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Эрик тен Хаг
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Луис Диас
(Мохамед Салах)
35′
Луис Диас
(Мохамед Салах)
42′
Мохамед Салах
(Доминик Собослаи)
56′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
6
Лисандро Мартинес
40′
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
37
Кобби Майну
45+1′
10
Маркус Рэшфорд
4
Маттейс де Лигт
65′
69′
5
Харри Магуайр
18
Каземиру
46′
43
Тоби Коллайер
11
Джошуа Зиркзе
23′
86′
14
Кристиан Эриксен
17
Алехандро Гарначо
69′
16
Амад Диалло
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
55′
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
26
Эндрю Робертсон
83′
21
Константинос Цимикас
66
Трент Александр-Арнолд
76′
84
Конор Брэдли
7
Луис Диас
66′
18
Коди Гакпо
20
Диогу Жота
76′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
6
Фолы
6
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти