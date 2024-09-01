«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии по футболу

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. «Ливерпуль» в гостях со счетом 3:0 обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
В составе победителей голы забили Луис Диас (35-я, 42-я минуты) и Мохаммед Салах (56).
Команды провели 215-й матч в истории. «Ливерпуль» одержал 72-ю победу. «Манчестер Юнайтед» был сильнее 83 раза, 60 встреч завершились вничью.
«Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, команда набрала девять очков и уступает лидирующему «Манчестер Сити» по дополнительным показателям. «Манчестер Юнайтед» — 14-й с тремя очками. В следующем туре «Ливерпуль» 14 сентября примет «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» в этот же день проведет гостевой матч с «Саутгемптоном».
В других матчах игрового дня «Ньюкасл» дома со счетом 2:1 переиграл «Тоттенхэм», «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).