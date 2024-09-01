«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии по футболу

«Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, команда набрала девять очков и уступает лидирующему «Манчестер Сити» по дополнительным показателям. «Манчестер Юнайтед» — 14-й с тремя очками. В следующем туре «Ливерпуль» 14 сентября примет «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» в этот же день проведет гостевой матч с «Саутгемптоном».