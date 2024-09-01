Томас Мюллер побил рекорд Зеппа Майера по числу матчей за «Баварию»

Майер выступал за «Баварию» с 1962 по 1980 год. Вместе с командой он четырежды стал чемпионом Германии, трижды выиграл Кубок европейских чемпионов. Вместе со сборной ФРГ он выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972 года.