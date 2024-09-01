Томас Мюллер побил рекорд Зеппа Майера по числу матчей за «Баварию»

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Полузащитник германского футбольного клуба «Бавария» Томас Мюллер установил рекорд по числу матчей за мюнхенскую команду.
Мюллер вышел на поле на 59-й минуте домашнего матча второго тура чемпионата Германии против «Фрайбурга». Эта игра стала для полузащитника 710-й в составе «Баварии», по этому показателю он превзошел вратаря Зеппа Майера (709).
Мюллеру 34 года, он является воспитанником «Баварии» и выступает за основную команду с 2008 года. Немец является 12-кратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира в 2014 году.
Майер выступал за «Баварию» с 1962 по 1980 год. Вместе с командой он четырежды стал чемпионом Германии, трижды выиграл Кубок европейских чемпионов. Вместе со сборной ФРГ он выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972 года.