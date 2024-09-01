«Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед». Все решили просто незаконные ошибки

И практически сразу тот же Диас оформил дубль. Снова после того, как Каземиро потерял мяч (хотя там было близко к фолу на бразильце). На этот раз у его партнёров вполне имелись шансы справиться с атакой, но случился ещё один ассист от Мохамеда Салаха и ещё один гол Диаса. Провальный первый тайм для «МЮ», учитывая даже такие детали как жёлтые карточки (три — у хозяев, ноль — у гостей).