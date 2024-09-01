Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед». Все решили просто незаконные ошибки

После такого матча Каземиро не скоро вернется в основу.

Источник: AP 2023

«Ливерпуль» сегодня — максимальная стабильность. Микроскопические изменения в составе в летнее трансферное окно. И такая же стабильная основа. В 3-м туре АПЛ вышли ровно те же футболисты, что и во 2-м. Результат пока тоже стабилен. Три матча — три победы. Причём на этот раз уже не над «Ипсвичем» или «Брентфордом», а над «МЮ» на его поле.

«Ливерпуль» с первых минут забрал инициативу и создавал больше моментов. Открыл счёт уже на 7-й минуте после того, как провалился Кобби Майну, но VAR отменил гол Трента Александер-Арнольда из-за небольшого офсайда. Гости продолжили давить и вполне закономерно забили уже по всем правилам. На этот раз обрезался Каземиро, которой подарил сопернику атаку пять в три. В финальной стадии атаки на дальней штанге могли замыкать сразу два игрока «Ливерпуля» — и Луис Диас, и Доминик Собослаи. Отличился колумбиец.

И практически сразу тот же Диас оформил дубль. Снова после того, как Каземиро потерял мяч (хотя там было близко к фолу на бразильце). На этот раз у его партнёров вполне имелись шансы справиться с атакой, но случился ещё один ассист от Мохамеда Салаха и ещё один гол Диаса. Провальный первый тайм для «МЮ», учитывая даже такие детали как жёлтые карточки (три — у хозяев, ноль — у гостей).

В перерыве Эрик тен Хаг убрал с поля Каземиро, который теперь вряд ли скоро появится в основе (особенно учитывая трансфер Мануэля Угарте). Вместо бразильца вышел 20-летний Тоби Коллайер, дебютировавший в АПЛ. И именно он скинул мяч головой под удар Джошуа Зиркзее. И уже Алисону пришлось потрудиться. На какой-то момент даже показалось, что «МЮ» могут быть шансы спасти матч. Действительно показалось.

Майну закопался с мячом и подарил сопернику атаку, когда «МЮ» находился в раскрытом состоянии. Собослаи сделал ассист на Салаха, и тот спокойно расстрелял ворота Андре Онаны, который ещё долго что-то высказывал партнёрам. Причём «Ливерпуль» не сбавлял, даже ведя в три мяча. За следующие две минуты Салах мог забивать ещё дважды, но сначала из убойной позиции пробил чуть выше, а затем «МЮ» спас небольшой рикошет — мяч прошёл рядом со штангой.

После такого фанаты «Ливерпуля» на весь стадион выдавали «оле» на каждый точный пас гостей. Выглядело весьма обескураживающе для «МЮ». Камера показала крупным планом тен Хага, который уже без эмоций наблюдал за мучениями своей команды. Какие-то моменты у неё, конечно, возникали. Зиркзее упустил два шикарных шанса замкнуть, но в целом матч выглядел достаточно однозначным. В первую очередь из-за ошибок самого «МЮ». Не все зрители стали досматривать концовку.

Таким образом «Ливерпуль» при Арне Слоте пока только побеждает, а у «МЮ» в этом чемпионате лишь три очка после трёх туров.

Автор: Григорий Телингатер

Манчестер Юнайтед
0:3
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 3
1.09.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Эрик тен Хаг
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Луис Диас
(Мохамед Салах)
35′
Луис Диас
(Мохамед Салах)
42′
Мохамед Салах
(Доминик Собослаи)
56′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
6
Лисандро Мартинес
40′
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
37
Кобби Майну
45+1′
10
Маркус Рэшфорд
4
Маттейс де Лигт
65′
69′
5
Харри Магуайр
18
Каземиру
46′
43
Тоби Коллайер
11
Джошуа Зиркзе
23′
86′
14
Кристиан Эриксен
17
Алехандро Гарначо
69′
16
Амад Диалло
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
55′
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
26
Эндрю Робертсон
83′
21
Константинос Цимикас
66
Трент Александр-Арнолд
76′
84
Конор Брэдли
7
Луис Диас
66′
18
Коди Гакпо
20
Диогу Жота
76′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
6
Фолы
6
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти