«Жирона» на выезде победила «Севилью» в матче 4-го тура Ла Лиги

«Жирона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Севилья» находится на 19-й строчке, заработав два очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 12 очков.