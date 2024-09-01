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«Жирона» на выезде победила «Севилью» в матче 4-го тура Ла Лиги

Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Жирона».

Источник: Fran Santiago/Getty Images

Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Жирона» одержала победу со счётом 2:0.

На 41-й минуте отличился полузащитник «Жироны» Иван Мартин. Его ассистентом выступил защитник Мигель Гутьеррес. На 73-й минуте нападающий гостей Абель Руис реализовал пенальти.

«Жирона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Севилья» находится на 19-й строчке, заработав два очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 12 очков.

Севилья
0:2
Первый тайм: 0:1
Жирона
Футбол, Испания, Тур 4
1.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ramon Sanchez Pizjuan, 35735 зрителей
Главные тренеры
Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента
Мичел
Голы
Жирона
Иван Мартин
41′
Абель Руис
73′
Составы команд
Севилья
13
Эрьян Нюланн
19
Валентин Барко
22
Лоик Баде
67′
23
Маркан
12
Альбер Самби Локонга
47′
7
Исаак Ромеро
90′
21
Чидера Эджуке
32
Хосе Кармона
82′
20
Джибриль Соу
18
Люсьен Агуме
82′
27
Станис Идумбо Музамбо
26
Хуанлу Санчес
65′
16
Гонсалес Хесус Навас
11
Доди Лукебакио
65′
14
Пеке Фернандес
Жирона
13
Пауло Гассанига
3
Мигель Гутьеррес
17
Дэйли Блинд
5
Сильва Давид Лопес
14
Ориоль Ромеу
9
Абель Руис
16
Алехандро Франсес
76′
89′
4
Арнау Мартинес
8
Виктор Цыганков
46′
22
Джон Солис
21
Янхель Эррера
46′
11
Арно Груневелд
23
Иван Мартин
58′
10
Ясер Асприлья
63′
20
Брайан Хиль
89′
24
Кристиан Порту
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
5
Фолы
8
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти