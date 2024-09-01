«Реал Сосьедад» и «Хетафе» сыграли вничью в матче 4-го тура Примеры

«Реал Сосьедад» заработал четыре очка за четыре матча и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Хетафе» набрал три очка и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков. Вторую строчку занимает «Атлетико» Мадрид, набравший восемь очков после четырёх сыгранных матчей. На третьем месте находится «Вильярреал», заработавший также восемь очков.