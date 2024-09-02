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«ПСЖ» уверенно обыграл «Лилль» в матче 3-го тура Лиги 1

Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «ПСЖ».

Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа». В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1.

На 33-й минуте забил полузащитник «ПСЖ» Витинья, который реализовал 11-метровый удар. На 36-й минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола удвоил преимущество своей команды. Ему ассистировал Марко Асенсио. На 78-й минуте нападающий «Лилля» Эдон Жегрова сократил отставание в счёте своей команды. На 90+2-й минуте матча отличился нападающий парижан Рандаль Коло Муани с передачи Дезире Дуэ.

Лилль
1:3
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 3
1.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Луис Энрике
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти