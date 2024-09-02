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«Ювентус» и «Рома» поделили очки в матче 3-го тура Серии А

Сегодня, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура чемпионата Италии, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Рома».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. Матч завершился вничью — 0:0.

Футбол
Италия 2024/2025
Тур 3, 1.09.2024, 21:45
Ювентус
0
Рома
0

Футболисты так и не смогли открыть счёт в игре. В ходе матча арбитр показал четыре жёлтые карточки.

В параллельном матче встречались «Удинезе» и «Комо». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 43-й минуте забил нападающий «Удинезе» Бреннер, обеспечив своей команде три очка.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала семь очков за три матча. «Рома» заработала два очка и находится на 16-м месте, а «Удинезе» с семью очками располагается на четвёртой строчке. «Комо» заработала одно очко и находится на 20-м месте. Турнирную таблицу Серии А возглавляет миланский «Интер», у которого семь очков.

Удинезе
1:0
Первый тайм: 0:0
Комо
Футбол, Италия, Тур 3
1.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Dacia Arena
Главные тренеры
Коста Руньяич
Сеск Фабрегас
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Алессандро Пронтера
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти