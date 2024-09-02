«Ювентус» и «Рома» поделили очки в матче 3-го тура Серии А

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала семь очков за три матча. «Рома» заработала два очка и находится на 16-м месте, а «Удинезе» с семью очками располагается на четвёртой строчке. «Комо» заработала одно очко и находится на 20-м месте. Турнирную таблицу Серии А возглавляет миланский «Интер», у которого семь очков.