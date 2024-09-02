Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Бетисом» в матче 4-го тура Примеры

«Реал» Мадрид заработал восемь очков за четыре матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Бетис» набрал два очка и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков.