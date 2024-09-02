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Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Бетисом» в матче 4-го тура Примеры

Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал» Мадрид и «Бетис».

Источник: AP 2023

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра выступил Хавьер Альберола Рохас. Итоговый результат — 2:0.

На 67-й минуте счёт в матче открыл нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, получив передачу от Федерико Вальверде. Окончательный счёт в игре на 75-й минуте также установил Мбаппе, пробив в правый нижний угол ворот — 2:0.

«Реал» Мадрид заработал восемь очков за четыре матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Бетис» набрал два очка и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков.

Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
Бетис
Футбол, Испания, Тур 4
1.09.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Мануэль Пеллегрини
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти