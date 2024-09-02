Первые голы Мбаппе в Ла Лиге, Салах уничтожил оборону «МЮ», Мюллер установил вечный рекорд «Баварии»

Стабильность результатов — это не про нынешний «Челси». Даже если в гостях у тебя соперник, который был обыгран тринадцать раз подряд и в первых двух турах лишь раз поразил чужие ворота. Да и то при помощи автогола. Вроде бы есть Палмер, у которого уже четыре голевых передачи, и это один из лучших показателей в истории АПЛ по итогам трех туров. Есть более-менее стабильно забивающий Джексон. А на выходе всего лишь ничья. Ее «Кристал Пэлас» принес Эзе, с подбора красиво поразивший дальний угол. С начала года это уже пятый голевой удар вингера с дальней дистанции. По данному показателю с ним вровень идет только лучший игрок прошлого сезона Фоден.