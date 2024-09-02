Чемпион мира, легенда «Реала» и угасший талант. Топ-10 свободных агентов

Француз — настоящий специалист по сводящим с ума переговорам и камбэкам на топ-уровень после провальных этапов. Рабьо впечатлил на ЧМ-2022, после чего вернулся на лидирующие роли в «Ювентусе». В прошлом сезоне полузащитник провел более 3000 минут во всех турнирах и даже выходил с капитанской повязкой. «Старая синьора» предлагала контракт с зарплатой 7−8 миллионов евро в год, однако мать — агент футболиста — потребовала мощные комиссионные и не дала заключить сделку на предложенных условиях. В итоге Адриена не продлили, и он до сих пор без клуба, хотя в медиа регулярно всплывают новости о заинтересованности к нему со стороны больших команд. L'Equipe информировал, что хавбек хочет в АПЛ, а с «Баварией», «Интером» и «Атлетико» не сошелся из-за завышенных запросов. Мама Рабьо уже показала, что умеет выгодно для семейства продавать услуги талантливого сына. Должно получиться и на этот раз, торопиться некуда.